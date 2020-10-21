× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/21-10-2020-pryamoj-efir-chto-luchshe-darit-ili-zaveshhat-imushhestvo.html" target="_blank">Прямой эфир: «Что лучше: дарить или завещать имущество?»</a> - Дарить или завещать? Обсудим особенности оформления обоих договоров с учетом новых изменений в законодательстве. В каких случаях стоит торопиться с волеизъявлением, а в каких нет? На эти