Мужчина попался во время драки в баре.

16 октября около полуночи в одном из баров Мурома завязалась драка. На просьбу сотрудников заведения покинуть кафе мужчины не отреагировали.Администратор нажала кнопку вызова росгвардейцев, которые по прибытию на место задержали хулиганов.После того как их передали полиции было установлено, что один из них них разыскивается за разбой. Ранее судимый 21-летний владимирец в Селивановском районе. Там он из кассы похитил около 8 000 рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело.