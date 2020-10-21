Во Владимирском епархиальном управлении состоялось заседание рабочей группы по реализации проекта по размещению памятника святому благоверному князю Андрею Боголюбскому.

Во Владимирском епархиальном управлении состоялось заседание рабочей группы по реализации проекта по размещению памятника святому благоверному князю Андрею Боголюбскому.Председательствовал на встрече митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. В ней, в частности, принял участие Евгений Усенко - архитектор, победитель первого конкурса на лучший проект памятника князю Андрею Боголюбскому.Одним из приоритетных мест для размещения монумента названо пересечение улицы Дворянской и Октябрьского проспекта. Предварительная стоимость работ с учетом переноса коммуникаций – более 50 миллионов рублей.Кроме того в обсуждении приняли участие Пичугин Владимир Евгеньевич - заслуженный архитектор России, член Областного Градостроительного Совета при Губернаторе Владимирской области, Мадоров Олег Николаевич - доцент Института искусств и художественного образования ВлГУ, член Союза художников РФ, лауреат областной премии в области культуры и искусства, Балашов Андрей Владимирович - заслуженный художник РФ, скульптор, преподаватель Суриковского института, академик Российской академии художеств, победитель первого конкурса на лучший проект памятника князю Андрею Боголюбскому, Черноглазов Игорь Алексеевич - ведущий скульптор Владимирской области, заслуженный художник РФ, победитель первого конкурса на лучший проект памятника князю Андрею Боголюбскому, Бирюков Евгений Георгиевич - главный архитектор области, Почетный архитектор России, Почетный строитель России, член правления Владимирской региональной организации «Союз архитекторов России».