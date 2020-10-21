Специалисты в области туризма выяснили, какие города россияне хотели бы посетить осенью. Результаты опроса показали, что большой популярностью пользуются столицы и крупные региональные ..

Специалисты в области туризма выяснили, какие города россияне хотели бы посетить осенью. Результаты опроса показали, что большой популярностью пользуются столицы и крупные региональные центры, передает .Так, большинство (29%) опрошенных намерены отправиться в Санкт-Петербург, а на втором месте оказалась Москва с 17% голосов. Тройку лидеров замыкает столица Татарстана – Казань. Увидеть город планировали 13% респондентов. В топ-10 также попали Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж и Самара, сообщает "".