Активисты проекта «Трасса. Контроль качества и безопасности» провели очередной рейд по автозаправкам Владимирской области.

Топливо становится лучше, но серьезные нарушения все еще встречаются. Активисты проекта «Трасса. Контроль качества и безопасности» провели очередной рейд по автозаправкам Владимирской области.Это проба 92-го бензина взята на одной из городских заправок. И уже по цвету видно - с ним что-то не так. Тёмная сомнительная жидкость теперь отправится на экспертизу. Волонтеры проекта «Трасса: контроль качества и безопасности» нарушения видят, как говорится, на глаз и хорошо знакомы со всеми проблемами автолюбителей. Обращения к ним поступают регулярно.Самые частые нарушения в сфере реализации топлива - несоответствие классу, продажа дистиллятов и суррогатов, превышение уровня серы - у дизельного горючего. Заправляться таким топливом, говорят активисты, попросту опасно, особенно в зимнее время.Сергей Федяев, координатор проекта «Трасса. Контроль качества и безопасности» во Владимирской области: «Автомобиль встанет и водитель будет страдать, естественно он не сможет трогаться, а это если произойдет на трассе последствия могут быть совершенно разные».Результаты с выявленными нарушениями активисты отправляют в Росстандарт, далее ведомство делает запрос в прокуратуру, которая назначает проверки. Ежегодно десятки должностных лиц привлекаются к административной ответственности. И это дает результаты, качество топливо становится лучше, а количество нарушений на АЗС снижается.Алексей Смирнов, председатель правления межрегиональной общественной организации "Народный контроль": “Даже по штрафам, если в прошлом году было наложено порядка 2 миллионов штрафов по нашим рейдам то в этом году всего лишь 500 тысяч рублей то есть по штрафам мы видим что качество топлива улучшается».Проект «Трасса. Контроль качества и безопасности» защищает права автомобилистов с 2005 года. Он существует на средства гранта Президента России. До недавнего времени Владимирская область была самой худший в ЦФО по качеству топлива, но благодаря работе волонтеров, Роспотребнадзора и прокуратуры ситуацию удалось выправить, однако до сих пор примерно треть всего топлива в области остается сомнительного качества, говорят активисты.Александр Сыпченко, Александр Чунаев«Вести-Владимир»