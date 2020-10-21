Сервис поездок и путешествий Туту.ру запускает проект «скульпТУТУра» новый конкурс по определению самых необычных памятников и скульптур России.

Сервис поездок и путешествий Туту.ру запускает проект «скульпТУТУра» новый конкурс по определению самых необычных памятников и скульптур России.В лонг-лист попали, например «Огурец на вилке» из Старого Оскола, «Шоколадная фея» из Покрова, памятник Тувинскому языку из Кызыла, «Дядя Вася — пьяница» из Красноярска, «Терминатор» из Глазова, «Реактивный поезд» из Твери, — всего 100 памятников и скульптур из 85 регионов страны.3D-модели, которые мы создали для каждой скульптуры, позволят рассмотреть её со всех сторон и совершить небольшое виртуальное путешествие, — рассказал Сергей Пищулов, создатель сообщества путешественников Туту.ру.Наша Шоколадная фея пока что на 9-м месте.Сайт проекта «скульпТУТУра» (, оцениваем, голосуем за нашу фею! Отдать свой голос можно и в сообществе Туту.ру в соцсети «ВКонтакте» (). Увидеть претендентов из первой десятки со всех сторон в 3D-модели, узнать интересные факты о них и выбрать своего номинанте уже можно здесь. () Голосование за претендентов из первой десятки продлится с 20 по 26 октября.Напомним, что статуя Шоколадной феи появилась в городе Покрове Владимирской области в2009 году - по соседству со знаменитой шоколадной фабрикой.