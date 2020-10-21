Институт советников, учреждение которого анонсировал в конце сентября Андрей Шохин, заработал. Первые 4 советника главы города определены: промышленной и инвестиционной политикой будет

Институт советников, учреждение которого анонсировал в конце сентября Андрей Шохин, заработал. Первые 4 советника главы города определены: промышленной и инвестиционной политикой будет заниматься Алексей Русаковский, экономикой — Дмитрий Осипов, советником по вопросам образования, физической культуры и спорта станет Дмитрий Кушпита, советником по вопросам здравоохранения, поддержки инвалидов и развитию доступной среды — Любовь Кац. Напомним, глава города на заседании Горсовета заявил, что чиновники администрации