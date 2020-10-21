Не забудьте включить телевизор!
Не забудьте включить телевизор!
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Аварийные погорельцы.
За семь лет расселить не успели - вмешался пожар. Где теперь будут зимовать жители аварийного дома из Гусь-Хрустального?
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Что льём?
Не всё то бензин, что разливают на заправках. Активисты провели очередной рейд по владимирским
АЗС.
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Назад в СССР.
И добро пожаловать в Музей Советского детства. Где находится телепорт во времена Советского Союза?
- И совместными усилиями пешеходный переход в Гороховецком районе всё-таки удалось отстоять.