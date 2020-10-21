Кроме зоны для сдачи норм комплекса ГТО, там есть площадки для баскетбола, волейбола, спортивные тренажёры и гимнастическая зона.

Сегодня в Судогде состоится открытие спортивной площадки для подготовки и сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», построенной в рамках нацпроекта «Демография». Это многофункциональная уличная территория для занятий спортом. Кроме зоны для сдачи норм комплекса ГТО, там есть площадки для баскетбола, волейбола, спортивные тренажёры и гимнастическая зона. Комплекс ориентирован на людей разных возрастных категорий и уровня подготовки. На его строительство было направлено свыше 2,6 млн рублей.