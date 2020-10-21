Бесплатные участки под строительство для семей с тремя детьми и более выделены на улицах Садовой и Строительной. Всего - 16 участков.

В поселке Гусевском Гусь-Хрустального района завершены работы по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры для многодетных семей, сообщает официальная группа администрации Гусь-Хрустального в «ВКонтакте».Бесплатные участки под строительство для семей с тремя детьми и более выделены на улицах Садовой и Строительной. Всего - 16 участков. Работы по благоустройству территории начались еще в прошлом году. Сейчас здесь появились дороги с разметкой и системой водоотведения, тротуары, электросети. В планах администрации города продолжить работать по этой федеральной программе. На данный момент разрабатывается проект планировки дополнительных участков для многодетных семей.Алексей Соколов, глава Гусь-Хрустального: «Эта программа хороша тем, что мы можем таким образом подтягивать коммуникации, подтягивать транспортную инфраструктуру к тем участкам нашего города, где казалось бы уже люди всякую надежду потеряли на то, что здесь появится освещение, дороги. Я помню, что здесь было два года назад. Тут даже нормально к домам нельзя было подъехать. Естественно, здесь был темный угол».