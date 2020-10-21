Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил сменить тактику борьбы с протестующими. Новый метод политка вызвал скепсис среди экспертов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил сменить тактику борьбы с протестующими. Новый метод политка вызвал скепсис среди экспертов.В ходе недавнего заседания Александр Лукашенко пообещал найти каждого человека, ответственного за беспорядки в республике. Президент уточнил, что в этом силовикам помогут современные технические средства. "Каждый ответит за свои деяния", – подчеркнул он.Политолог Кирилл Рогов назвал заявление главы государства дурацким. По мнению эксперта, угрозы Лукашенко не следует воспринимать всерьез. Во-первых, он вряд ли сможет задержать всех протестующих, а, во-вторых, даже если этому удастся, то что из этого изменится?"Это попытка оказать давление на тех людей, с которыми он не может справиться", – отметил политолог.Рогов предположил, что происходящие в Белоруссии события могут в будущем привести к изменению политической культуры в республике. Все последующие за Лукашенко лидеры будут знать, что если они перейдут черту, то люди выйдут на улицу, и начнется масштабный кризис.Напомним, что в поддержку демонстрантов выступили многие европейские лидеры. Они отказались признать легитимным президентом и настояли на проведении повторных выборов главы республики. Сам президент уходить со своего поста не намерен.