В 2021 году планируется благоустроить 34 общественных и 94 дворовых территорий Владимирской области.

В 2020 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» было запланировано благоустроить 168 объектов: 125 дворов и 43 общественных территории в 31 муниципальном образовании Владимирской области. Причём, 16 дворовых территорий было добавлено благодаря средствам, полученным при экономии на торгах.В настоящее время работы уже выполнены на 128 объектах (103 двора и 25 общественных территорий), продолжаются ещё на 21 дворовой и 19 общественных территориях. В 2021 году планируется благоустроить 34 общественных и 94 дворовых территорий Владимирской области.По итогам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году индекс качества городской среды по Владимирской области составил 177 баллов, что соответствовало удовлетворительному показателю.