19 человек, в том числе 7 детей покинули дом самостоятельно.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в квартире многоквартирного жилого дома по адресу г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 39.На место в течение нескольких минут прибыли спасатели. По прибытии наблюдалось горение кровли жилого двухэтажного дома по всей площади 600 кв.м. Из 12 квартир жилыми были 5.Пожарные не допустили распространения огня, оперативно ликвидировали загорание кровли и второго этажа и не дали огню перейти на квартиры первого этажа. Из дома до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 19 человек, из них 7 детей. Они были размещены в Едином социально-культурном центре, расположенном поблизости. В настоящее время администрацией города во взаимодействии с социальными структурами решается вопрос о предоставления жилья и иной помощи жителям пострадавшего дома.К сожалению, в ходе тушения на месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. Его личность в настоящее время устанавливается.Дознаватели МЧС России устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже известно, что дом был признан аварийным в 2013-м году, в 7 из 12 квартир никто не проживал.К ликвидации последствий пожара привлекались 9 единиц техники и 25 человек личного состава.(Фото : Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области)