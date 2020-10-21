В Гусь-Хрустальном местный житель снял ради металлолома ворота с гаража другого собственника. 40-летнего мужчину будут судить, расследование уголовного дела завершено. По версии следствия, в

В Гусь-Хрустальном местный житель снял ради металлолома ворота с гаража другого собственника. 40-летнего мужчину будут судить, расследование уголовного дела завершено. По версии следствия, в июне этого года обвиняемый шел по одной из улиц в Гусь-Хрустальном и обратил внимание на гаражи с металлическими воротами. С помощью арматуры мужчина снял их с гаража, погрузил на автомобиль и