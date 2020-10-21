В этот же день данный гражданин, угрожая ножом продавцу магазина в деревне Высоково Селивановского района, похитил денежные средства, находящиеся в кассе.

В Муроме сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на работника магазина.По информации пресс-службы Росгвардии, ночью в одном из развлекательных заведений города Мурома произошел конфликт между посетителями, который перерос в драку. На просьбу работников кафе покинуть заведение мужчины никак не реагировали. В результате чего администратор нажала кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали нарушителей и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Позже было установлено, что один из задержанных - ранее судимый 21-летний уроженец города Владимира. В этот же день данный гражданин, угрожая ножом продавцу магазина в деревне Высоково Селивановского района, похитил денежные средства, находящиеся в кассе.(Фото: Пресс-служба Росгвардии по Владимирской области)