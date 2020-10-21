В ходе личного досмотра подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него 39 свертков с порошкообразным веществом массой свыше 60 граммов...

Сотрудники ППСП ОМВД России по району Новогиреево задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции на Зеленом проспекте задержали 24-летнего неработающего приезжего. В ходе личного досмотра подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него 39 свертков с порошкообразным веществом массой свыше 60 граммов. Исследование части изъятого показало, что данный материал является наркотическим средством – метилэфедроном. Установлено, что злоумышленник планировал сбыть наркотик на территории г. Москвы.Следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73