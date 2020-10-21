В областной администрации нашли решение по дому №19 на улице Центральной в Коммунаре. Об этом на своей странице в соцсети сообщил врио заместителя губернатора области Роман Годунин.

В областной администрации нашли решение по дому №19 на улице Центральной в Коммунаре. Об этом на своей странице в соцсети сообщил врио заместителя губернатора области Роман Годунин. Напомним, с 2018 года дольщики не могут въехать в свои квартиры из-за того, что высотку на Центральной построили с нарушением этажности. В доме №19 на 2 этажа больше