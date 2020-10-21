- Переполненные инфекционные отделения, больные и здоровые в одной очереди. Какова ситуация с КОВИД-19 на самом деле?

- Переполненные инфекционные отделения, больные и здоровые в одной очереди. Какова ситуация с КОВИД-19 на самом деле?- Что продают под видом автомобильного топлива? Общественники провели рейд по заправкам областного центра.- На войне, как... на игре. Где можно попробовать свои силы в тактике, меткости и физической подготовке?Об этом и не только расскажут корреспонденты «Вестей» в 9.00 на канале «Россия». Не пропустите!