Наталья Кондрашина со своей коллекцией заняла 1 место на X Всероссийском фестивале "Русский костюм на рубеже веков" в Ярославле.

Коллекция народных костюмов Владимирской губернии 18-19 веков заняла 1 место наВсероссийском фестивале "Русский костюм на рубеже веков" в Ярославле. Автор работ - ведущий методист по народному костюму Областного центра народного творчества Наталья Кондрашина.Я представила 6 костюмных комплексов на этом фестивале, а также разнообразные головные уборы, украшения девичьей косы, пояса мужские и женские, карманы-лакомники, платки ручной кубовой набойки. И жюри высоко оценило мою работу. Там ручная вышивка, ручное ткачество, плетение. Всё сделано в точности по этнографическим образцам костюмов Владимирской губернии, которые хранятся в музеях Владимирской области.Увидеть работы Натальи Кондрашиной можно на постоянной экспозиции в Доме народных мастеров Областного центра народного творчества во Владимире.Ольга СлободнюкФото сайта .