Если в 33 регионе не введут ограничительные меры по коронавирусу, местная медицина “захлебнётся в ближайшее время”. Об этом директор облздрава Елена Утемова заявила на комитете по

Если в 33 регионе не введут ограничительные меры по коронавирусу, местная медицина “захлебнётся в ближайшее время”. Об этом директор облздрава Елена Утемова заявила на комитете по соцполитике и здравоохранению ЗакСобрания. Чиновница считает, что эпидситуация по ковид-19 во Владимирской области стремительно ухудшается. Нужно вводить жёсткие меры. За последние две недели количество заболевших коронавирусом резко возросло. И