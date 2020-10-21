Владимирские статистики проанализировали, как изменилась структура потребительских расходов жителей Владимирской области.

Владимирские статистики проанализировали, как изменилась структура потребительских расходов жителей Владимирской области. По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств во 2 квартале 2020 года наибольший удельный вес в потребительских расходах составляют расходы на покупку продуктов питания – 44,4%, доля которых по сравнению со 2 кварталом 2019 года увеличилась на 9 процентных пункта. В то же время произошло снижение доли расходов на непродовольственные товары с 36,1% до 29,7% и доли расходов на услуги с 25,6% до 24,4%.