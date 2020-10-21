Владимирский театр представит спектакль "Матренин двор" по рассказу Александра Солженицына.

С 22 октября- 2 ноября Владимирский театр кукол примет участие в необычном Международном фестивале "Соломенный жаворонок в сети". Фестиваль, названный по одноимённой постановке бывшего художественного лидера театра, известного режиссёра Валерия Вольховского, имеет славную почти 15-летнюю историю. Он начинался в обычном формате в 2006 году, а через шесть лет стал первым в России фестивалем кукольных спектаклей для взрослого зрителя.Владимирский театр представит спектакль "Матренин двор" по рассказу Александра Солженицына.