Об этом в соцсетях сообщил замгубернатора Роман Годунин.

На своей личной странице в «Инстаграме» врио замгубернатора Роман Годунин сообщил, что региональные власти решение по дому № 19 на улице Центральной. Многоэтажку в микрорайоне Коммунар с 2018 года не вводят в эксплуатацию из-за нарушений при застройке.«Выбран оптимальный способ решения проблемы. Решение о сносе «лишних» этажей не рассматривается. Распоряжением Губернатора области от 13.10.2020 № 214-рг внесено изменение в план-график реализации мероприятий по восстановлению прав граждан проблемного объекта в части корректировки механизма и срока восстановления прав – до 2021 года. Будет разработан проект правого акта об утверждении проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия», - написал в своём аккаунте замгубернатора.Напомним, что отношении застройщика возбуждено уголовное дело по факту хищения руководством компании денежных средств по ч.4 ст. 159 УК РФ.