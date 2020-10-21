В одной из владимирских больниц местный житель убил соседа по палате. О произошедшей трагедии сообщает региональный Следственный комитет. 39-летний мужчина обвиняется в умышленном

В одной из владимирских больниц местный житель убил соседа по палате. О произошедшей трагедии сообщает региональный Следственный комитет. 39-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, в ночь на 13 октября пациент нанес 69-летнему соседу по палате несколько ударов стеклянной кружкой по голове, а когда она