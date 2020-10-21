Губернатор Владимир Сипягин подписал указ об образовании с 1 ноября 2020 года Департамента молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области.

С 1 ноября 2020 года во Владимирской области начнет работу Департамент молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области. Соответствующий указ подписал Владимир Сипягин.Новшество появилось в ходе реформы структуры администрации Владимирской облати. Курирующий процесс аместитель Губернатора Аркадий Боцан-Харченко расказал, что новый департамент будет отвечать за формирование и осуществление государственной политики в отношении молодёжи, её вовлечения в реализацию общественно значимых проектов, в том числе в рамках поощрения добровольческого (волонтёрского) движения.- Идея о создании отдельного от администрации области ведомства, ответственного за молодёжную политику в регионе, распоряжение соответствующими бюджетными средствами и реализацию целевых государственных программ, по завершении её обсуждения на различных площадках и в различных форматах была поддержана большинством депутатов, экспертов, молодёжных организаций, – пояснил Аркадий Боцан-Харченко.Напомним, что в администрации упразднили комитет по молодёжной политике и комитет по социальной политике. С появилением департамента численность служащих и затраты их содержание останутся на прежнем уровне.Департамент молодёжной политики и общественных проектов будет входить в социальный блок ведомств, деятельность которых координирует и контролирует первый заместитель Губернатора Сергей Шевченко.- Новый департамент – последний в ряду ведомств, создание которых предусматривалось принятой концепцией административной реформы в системе региональных органов исполнительной власти. Реорганизация структуры администрации области, департаментов и инспекций, которая стартовала осенью 2018 года, привела к тому, что в итоге насчитывается 30 органов исполнительной власти области. Для Владимирской области это оптимально, и новые ведомства более создаваться не будут», – сказал Аркадий Боцан-Харченко.