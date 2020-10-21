Губернатор Владимир Сипягин подписал указ об образовании с 1 ноября 2020 года Департамента молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области.

С 1 ноября 2020 года в регионе начнёт работу Департамент молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области. Соответствующий указ подписал глава региона.Новшество появилось в ходе реформы структуры администрации Владимирской облати.«Новое подразделение будет отвечать за формирование и осуществление государственной политики в отношении молодёжи, её вовлечения в реализацию общественно значимые проекты, в том числе волонтёрское движение», - пояснил заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко, который курирует процесс.Напомним, что в администрации упразднили комитет по молодёжной политике и комитет по социальной политике. С появилением нового ведомства количество чиновников и затраты на их содержание не увеличатся.Департамент молодёжной политики и общественных проектов будет курировать первый заместитель Губернатора Сергей Шевченко.«Это заключительный шаг в реформировании структуры администрации региона. Её реорганизация стартовала осенью 2018 года, и привела к тому, что в итоге насчитывается 30 органов исполнительной власти области. Для нашего региона это оптимально, и новые подразделения создаваться не будут», – сказал Аркадий Боцан-Харченко.