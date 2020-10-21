Между двумя больными произошёл конфликт, который завершился летальным исходом.

В ночь на 13 октября между 39-летним и 69-летним пациентами одной из больниц Владимира возник конфликт. Более молодой участник ссоры взял кружку и нанёс соседу по палате несколько ударов по голове. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета.Стеклянная кружка разбилась. Мужчина взял осколок и добил пенсионера ударами в шею и предплечье. От полученных травм он через несколько дней скончался в реанимации.СУ СК России по Владимирской области возбудил в отношении буйного больного уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).