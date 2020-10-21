Один из пациентов зарезал своего соседа осколком кружки.

Один из пациентов зарезал своего соседа осколком кружки.По версии следствия, в ночь на 13 октября 2020 года 39-летний обвиняемый, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес 69-летнему соседу по больничной палате несколько ударов стеклянной кружкой в область головы. После того как кружка разбилась, мужчина взял ее осколок и нанес удары в область шеи и предплечья пожилого мужчины. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался через несколько дней в реанимационном отделении больницы, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.