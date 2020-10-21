В проект распоряжения Правительства России федеральное ведомство предлагает включить на эти цели более 255 млн рублей.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предусмотрело федеральное финансирование на строительство жилого корпуса сопровождаемого проживания для нужд пожилых и инвалидов в доме-интернате в Гусь-Хрустальном и социального городка в Киржаче. Они будут созданы в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».В проект распоряжения Правительства России федеральное ведомство предлагает включить на эти цели более 255 млн рублей, из них – 23,5 млн рублей на корпус в пос. Гусевский в 2021 году и 231,6 млн рублей на начало строительства социального городка в Киржаче в 2022 году.Вместе с тем, ранее в федеральном бюджете на 2022 год на возведение корпуса в Гусевском уже предусмотрено 148,23 млн рублей. Всего на строительство и оснащение этого объекта, открытие которого запланировано на 2023 год, будет привлечено 268,5 млн рублей федеральных средств.В Департаменте социальной защиты населения Владимирской области отметили: жилой корпус сопровождаемого проживания на 130 мест для нужд пожилых и инвалидов в интернате в Гусевском будет соответствовать всем современным нормам и требованиям. В Отделении сопровождаемого проживания и долговременного ухода получатели услуг будут размещаться в одно- и двухместных комнатах с коммунальными удобствами. Кроме того, для маломобильных проживающих предусмотрены функциональные регулируемые кровати, вертикализаторы, необходимое реабилитационное оборудование. До мелочей продумано оснащение санитарно-технических узлов: там будут смонтированы подъёмники для мытья ослабленных, опоры, поручни, специальные ванны и другие приспособления.В корпусе будут гостиные, буфеты и даже зимний сад – проживающим обеспечат не только физический, но и психологический комфорт.Ещё одной «изюминкой» нового объекта станет Отделение для обучения постоянному сопровождаемому проживанию. Жилые помещения в нём по типу квартир будут использоваться для обучения инвалидов самостоятельному проживанию и для их адаптации к новым условиям жизнеустройства.Достойным будет и внешний вид объекта. При этом планируется гармонично соединить существующее и новое здания в общее пространство с рекреационными зонами, уголками отдыха, беседками и дорожками.(Фото:пресс-служба администрации Владимирской области)