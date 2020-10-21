Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», ее местонахождение неизвестно с 19 октября.

В Муроме не могут найти Анастасию Александровну Волкову. Девушке 22 года, где она может быть, никому неизвестно. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», ее местонахождение неизвестно с 19 октября.Приметы: рост 166 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые по плечи, глаза карие.Была одета: темно-коричневая куртка, синие джинсы, черные ботинки со шнурками, сине-черная шапка.Инфорг: Екатерина menks 89100917582.