Ситуация с пандемией Covid-19 продолжает усугубляться.

С 24 октября по 8 ноября на территории 33-го региона прекращается деятельность детских развлекательных центров и игровых комнат для детей. Отметим, что под изменения в указ губернатора подпадают даже комнаты, расположенные на территории торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов.Меры вводятся в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции среди жителей региона.Ранее мы писали о том, что начальник департамента здравоохранения рассказала о .Добавим, что на сегодняшний день заняты 820 коек для больных covid-19 из 928 существующих.