На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 86 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 86 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
- 21в Муромском районе,
- 18 во Владимире,
- 16 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
- 9 в Ковровском районе,
- 5 в Вязниковском районе,
- 4 в Кольчугинском районе,
- 4 в Селивановском районе,
- 3 в Гороховецком районе,
- 3 в Александровском районе,
- 2 в Собинском районе,
- 1 в Меленковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8675 случаев заболевания.
-1555 во Владимире,
-1291 в Гусь-Хрустальном районе,
-943 в о. Муром,
-763 в Петушинском районе,
-714 в Ковровском районе,
-666 в Александровском районе,
-443 в Вязниковском районе,
-382 в Собинском районе,
-365 в Юрьев-Польском районе,
-257 в Кольчугинском районе,
-224 в Меленковском районе,
-201 в Суздальском районе,
-192 в Селивановском,
-180 в Судогодском районе,
-155 в Киржачском районе,
-151 в Гороховецком районе,
-115 в Камешковском районе,
-78 в Радужном.