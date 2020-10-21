На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 86 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 86 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией- 21в Муромском районе,- 18 во Владимире,- 16 сл. в Гусь-Хрустальном районе,- 9 в Ковровском районе,- 5 в Вязниковском районе,- 4 в Кольчугинском районе,- 4 в Селивановском районе,- 3 в Гороховецком районе,- 3 в Александровском районе,- 2 в Собинском районе,- 1 в Меленковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8675 случаев заболевания.-1555 во Владимире,-1291 в Гусь-Хрустальном районе,-943 в о. Муром,-763 в Петушинском районе,-714 в Ковровском районе,-666 в Александровском районе,-443 в Вязниковском районе,-382 в Собинском районе,-365 в Юрьев-Польском районе,-257 в Кольчугинском районе,-224 в Меленковском районе,-201 в Суздальском районе,-192 в Селивановском,-180 в Судогодском районе,-155 в Киржачском районе,-151 в Гороховецком районе,-115 в Камешковском районе,-78 в Радужном.