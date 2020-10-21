Об этом рассказала руководитель Департамента здравоохранения региона Елена Утемова.

В течение последних двух недель количество больных корнавирусом растёт такими темпами, что заняты 820 мест из 928 существующих.«Для приёма инцицированных ковидом мы открываем хирургический корпус. Его можно быстро приспособить для оказания помощи заболевшим», - пояснила главврач региона Елена Утемова членам социального комитета Законодательного собрания Владимирской области.Елена Дмитриева добавила, что в этом подразделении Областной клинической больницы есть шлюзы, работает компьютерный томограф. Что является несомненным преимуществом перед другими учреждениями здравоохранения.«Мы понимаем критичность ситуации. Обсуждался вопрос введения дополнительных ограничений. Здравоохранение региона может захлебнуться от потока заражённых», - продолжила она.По её мнению, ключевой фактор, который может обеспечить спад заболеваемости – сокращение количества контактов между населением.Отметим, что в ближайшие недели планируется развёртывание ещё 180 коек для коронавирусных больных.Интересно, что ежедневный прирост заболеваемости приближается к отметке в 90 человек в сутки.