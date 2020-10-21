На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 86 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 86 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией- 21 сл. в Муромском,- 18 сл. в г. Владимире,- 16 сл. в Гусь-Хрустальном,- 9 сл. в Ковровском,- 5 сл. в Вязниковском,- 4 сл. в Кольчугинском,- 4 сл. в Селивановском,- 3 сл. в Гороховецком,- 3 сл. в Александровском,- 2 сл. в Собинском,- 1 сл. в Меленковском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8675 случаев заболевания-1555 сл. в г. Владимире,-1291 сл. в Гусь-Хрустальном,-943 сл. о. Муром,-763 сл. в Петушинском,-714 сл. в Ковровском,-666 сл. в Александровском,-443 сл. в Вязниковском,-382 сл. в Собинском,-365 сл. в Юрьев-Польском,-257 сл. в Кольчугинском,-224 сл. в Меленковском,-201 сл. в Суздальском,-192 сл. в Селивановском,-180 сл. в Судогодском,-155 сл. в Киржачском,-151 сл. в Гороховецком,-115 сл. в Камешковском,-78 сл. в г. Радужном.