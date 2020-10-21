На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 86 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 86 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
- 21 сл. в Муромском,
- 18 сл. в г. Владимире,
- 16 сл. в Гусь-Хрустальном,
- 9 сл. в Ковровском,
- 5 сл. в Вязниковском,
- 4 сл. в Кольчугинском,
- 4 сл. в Селивановском,
- 3 сл. в Гороховецком,
- 3 сл. в Александровском,
- 2 сл. в Собинском,
- 1 сл. в Меленковском.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8675 случаев заболевания
-1555 сл. в г. Владимире,
-1291 сл. в Гусь-Хрустальном,
-943 сл. о. Муром,
-763 сл. в Петушинском,
-714 сл. в Ковровском,
-666 сл. в Александровском,
-443 сл. в Вязниковском,
-382 сл. в Собинском,
-365 сл. в Юрьев-Польском,
-257 сл. в Кольчугинском,
-224 сл. в Меленковском,
-201 сл. в Суздальском,
-192 сл. в Селивановском,
-180 сл. в Судогодском,
-155 сл. в Киржачском,
-151 сл. в Гороховецком,
-115 сл. в Камешковском,
-78 сл. в г. Радужном.