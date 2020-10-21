Александр Певунов раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием.

Заместитель главного врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. В суде доказано, что он способствовал победам отдельных поставщиков в аукционах по поставке рентгеновского оборудования. За свои услуги мужчина получил около 1,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.Александра Певунова и экс-главврача БСП Евгения Ясина задержали в феврале 2020 года. Обвиняемый активно сотрудничал со следствием. С учётом признания, раскаяния и явки с повинной он приговорён на 5 лет условно.