Доказано, что Александр Певунов незаконно получил 1, 1 миллиона рублей.

Доказано, что Александр Певунов незаконно получил 1, 1 миллиона рублей.Заместитель главного врача ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Владимира» признан виновным в получении взятки в особо крупном размере за незаконные действия, которые способствовали победе коммерческих организаций в аукционах на поставку рентгеновского оборудования, сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.Отмечается, что подсудимый заключил досудебное соглашения о сотрудничестве. Также судом было учтено, что он ранее не судим и характеризуется исключительно положительною А также является высококвалифицированным специалистом в области травматологии и ортопедии, обладающим профессиональными достижениями и заслугами в области медицины.Кроме того учтя признание, раскаяние, явку с повинной, помощь следствию и изобличение соучастников - и пожилой возраст Певунова - он приговорен лишению свободы на срок 5 лет - условно.Напомним, что Певунова и его начальника - экс-главврача БСПЕвгения Яскина задержали еще в феврале.Обоих обвинилиСуд над Яскиным еще впереди, и нет сомнений, что ведущую роль на нем дадут показания, данные Алекесеем Певуновым.