Теперь ей грозит уголовное наказание.

Установлено, что в июле 2020 года жительница Петушинского района направила в территориальный отдел по вопросам миграции два уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.Женщина указала, что местом проживания гостей из стран бывшего СССР станет её квартира. Однако предоставлять иностранцам жильё она не собиралась. Известно, что её «постояльцы» прибыли в Россию на заработки.Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. Дело передано в суд.