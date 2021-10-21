На территории Владимирской области 21 октября 2021 года лабораторно подтверждено 299 случаев...

На территории Владимирской области 21 октября 2021 года лабораторно подтверждено 299 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.69 - во Владимире40 - в Муромском районе37 - в Гусь-Хрустальном районе31 - в Ковровском районе14 - в Собинском районе13 - в Кольчугинском районе13 - в Петушинском районе11 - в Юрьев-Польском районе11 - в Вязниковском районе10 - в Александровском районе10 - в Гороховецком районе9 - в Суздальском районе9 - в Киржачском районе6 - в Меленковском районе5 - в Камешковском районе4 - в Селивановском районе4 - в Судогодском районе3 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 59 669 случаев заболевания.