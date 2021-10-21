На территории Владимирской области 21 октября 2021 года лабораторно подтверждено 299 случаев...
На территории Владимирской области 21 октября 2021 года лабораторно подтверждено 299 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
69 - во Владимире
40 - в Муромском районе
37 - в Гусь-Хрустальном районе
31 - в Ковровском районе
14 - в Собинском районе
13 - в Кольчугинском районе
13 - в Петушинском районе
11 - в Юрьев-Польском районе
11 - в Вязниковском районе
10 - в Александровском районе
10 - в Гороховецком районе
9 - в Суздальском районе
9 - в Киржачском районе
6 - в Меленковском районе
5 - в Камешковском районе
4 - в Селивановском районе
4 - в Судогодском районе
3 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 59 669 случаев заболевания.