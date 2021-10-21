По итогам встречи стороны договорились о необходимости диалога на постоянной основе.

Врио губернатора Александр Авдеев провёл рабочую встречу с депутатами КПРФ в Заксобрании, в ходе которой ответил на их вопросы.Вице-спикер регионального парламента Антон Сидорко подчеркнул, что общение оказалось конструктивным.«Обсудили ряд злободневных проблем, в том числе бюджетный кредит для частного города Доброград. Поговорили об обманутых дольщиках, общественном транспорте во Владимире, о критической ситуации с льготными лекарствами, кадровых вопросах в больнице Радужного, коронавирусе», - пояснил главный владимирский коммунист.Глава региона отдельно остановился на , которую упразднил 15 октября.«Постановление готовилось задолго до моего приезда. Считаю его необдуманным. Уже документ. Справедливость по отношению к человеку, который всю жизнь поддерживал земляков, сделал такой вклад в развитие ветеранского движения, будет восстановлена», - подчеркнул он.По итогам встречи стороны договорились о необходимости диалога на постоянной основе.