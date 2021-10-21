Одно из изображений разместилось на трех рублях - эта монета серебряная. Второе - на дензнаке в 25...

Одно из изображений разместилось на трех рублях - эта монета серебряная. Второе - на дензнаке в 25 рублей из недрагоценных металлов.Серебряная монета вышла тиражом 7 тысяч штук, вариант "попроще" - отчеканен в количестве 850 тысяч. Монеты выпущены в рамках серии "Российская (советская) мультипликация" и призваны отметить наиболее популярные работы отечественной анимации. Сериал "Маша и медведь" популярен и далеко за пределами нашей страны, истории, в которые попадают герои мультфильма, понятны и близки детям по всему миру. На англоязычный YouTube-канал мультфильма подписано 28 миллионов пользователей, а серия "Маша плюс каша" набрала рекордные четыре с половиной миллиарда просмотров.