Сергей Бондарчук добился больших высот благодаря поддержке любящей супруги, которая делала для него все

Сергей Бондарчук добился больших высот благодаря поддержке любящей супруги, которая делала для него всеСергей Бондарчук и Ирина Скобцева прожили в браке 35 счастливых лет, и умерли 20 октября – Скобцева ушла из жизни ровно через 26 лет после кончины супруга. Их союз прошел через множество испытаний и первое из них было еще до свадьбы, когда Ирина Константиновна четыре года ждала решающего шага от возлюбленного.В первый раз будущие супруги встретились на остановке еще до съемок "Отелло". Уже тогда артисты почувствовали непреодолимое влечение, однако до прихода на площадку фильма встретились всего несколько раз, к тому же случайно. Через полтора года после первой встречи Бондарчук, сыгравший Отелло, и Скобцева, исполнившая роль Дездемоны, обвенчались прямо на съемках в Риге – служитель католической церкви не знал, что церемония должна быть постановочной. Актеры сразу почувствовали искру, однако на другой чаше весов Сергея Федоровича была его семья.Тогда Бондарчук был в браке с актрисой Инной Макаровой, с которой у них подрастала дочка Наташа. Актер четыре года оттягивал развод, к тому же, разрушить семью ему мешало осуждение со стороны партии и руководства. Однако, несмотря на угрозы, запреты и риск потерять карьеру, Сергей Федорович ушел от жены к возлюбленной. В 1959 году пара поженилась.Со временем Бондарчук и Скобцеву оставили в покое – супруги зажили счастливо, родили двоих детей, Алену и Федора, и не расставались ни на миг. Ирина Константиновна стала уделять карьере намного меньше времени и во всем поддерживала супруга, а Сергей Федорович переквалифицировался в режиссеры. Однако вскоре в их жизни случилось второе испытание.Работая над картиной "Войной и мир", режиссер почти загубил свое здоровье: поправился до 100 килограммов для роли, много нервничал и даже пережил клиническую смерть. Но даже после всего этого Бондарчук продолжал много работать и даже преподавал во ВКИГе вместе с супругой.После "Бориса Годунова", в котором режиссер снял всю свою семью, в его карьере началась темная полоса. Сначала Сергей Федорович столкнулся с осуждением из-за "кумовства", потом его позиции ослабли, а картины стали подвергаться критике. Последней каплей стала заморозка проекта экранизации "Тихого Дона" итальянскими продюсерами – проблема сильно ударила по здоровью Бондарчука.По словам Ирины Константиновны, именно "Тихий Дон" стал причиной быстрого ухода ее супруга: помимо остальных проблем со здоровьем, у него обнаружили рак. 20 октября 1994 года режиссер скончался от инфаркта.Вдова Сергея Федоровича решила во что бы то ни стало возобновить проект, который так много значил для ее супруга. В 2005 году пленку удалось вернуть – фильм закончил Федор Бондарчук, сын режиссера. А в 2009 году в семье случилась новая потеря – дочь знаменитой пары, Алена, скончалась от рака.26 лет жизни без дорогого мужа Ирина Константиновна занималась сохранением его наследия. А в последние годы актриса утратила здоровье – самым тяжелым стал 2018 год, когда она пережила несколько операций. 20 октября прошлого года, в дату памяти Сергея Федоровича, Скобцева скончалась – ее похоронили рядом с супругом и дочерью.