Двое пострадавших находятся в реанимации.

Минувшей ночью на 187 километре трассы М7 «Волга» в Судогодском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли четверо, пострадало ещё шесть человек.По предварительной информации пресс-службы УМВД региона, автобус «Мерседес» , двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со стоящим на обочине большегрузом «Скания».По состоянию на 07.00 подтверждена информация о 4 погибших. Всего в автобусе находилось 10 человек, 6 из них доставлены в больницу. Водитель большегруза не пострадал.«Департамент здравоохранения взял оказание помощи пострадавшим на особый контроль. Все они были доставлены в БСП во Владимире. Один пострадавший после осмотра направлен на амбулаторное лечение, пятеро госпитализированы. Трое находятся в травматологическом отделении, двое - в реанимации. Врачи борются за их жизни», - сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия. Движение на участке пути не затруднено.Информация уточняется. Следите за нашими публикациями.