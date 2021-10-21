Двое пострадавших находятся в реанимации.

Минувшей ночью на 187 километре трассы М7 «Волга» в Судогодском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли четверо, пострадало ещё шесть человек.«Департамент здравоохранения взял оказание помощи пострадавшим на особый контроль. Все они были доставлены в БСП во Владимире. Один пострадавший после осмотра направлен на амбулаторное лечение, пятеро госпитализированы. Трое находятся в травматологическом отделении, двое - в реанимации. Врачи борются за их жизни», - сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.