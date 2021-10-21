Регоператор вывез крупные отходы из контейнера и вокруг него. Уборка мелкого мусора, оказавшегося вне размещенных емкостей, теперь лежит на балансодержателе территории.

На днях в одном из александровских пабликов появилось резонансное видео, которое собрало немало комментариев. Горожанин снял ролик о стихийной свалке, образовавшейся у гаражей на улице Радио.«Мусора столько, что он скоро перекроет подъезд к гаражам», - объяснил Дмитрий Абрамов, автор поста. – Контейнер стоит чуть дальше, чем обычно, и отходов накидали огромную кучу.Информация о проблемном участке поступила в Центр управления регионом. Все собранные системой «Инцидент Менеджмент» данные были переданы компании «Хартия». Чтобы не допустить ухудшения экологической обстановки, регоператор вывез крупные отходы из контейнера и вокруг него. Уборка мелкого мусора, оказавшегося вне размещенных емкостей, теперь лежит на балансодержателе территории.Реакция не заставила себя ждать:«Спасибо за оперативный отклик. Надеемся, что и дальше на этой площадке будет порядок. От самих жителей тоже многое зависит»– написал Дмитрий Абрамов, обративший внимание ЦУРа на свалку.Ранее мы сообщали, что во Владимире