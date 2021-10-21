Народное голосование началось 20 октября и завершится 7 октября.

Девять продуктовых брендов Владимирской области участвуют в конкурсе «Вкусы России».Среди региональных гастрономических изысков: «Покровский пряник», «Муромский калач», «Суздальский цикорий», «Суздальская медовуха», «Суздальский огурец», «Суздальский лимонад», «Владимирский перепел», «Суздальские чипсы из Ополья» и «Варенье из суздальского огурца». По итогам отбора организаторы определят финалистов в восьми номинациях.В прошлом году онлайн проголосовали свыше миллиона россиян, которые определили трёх фаворитов среди почти 500 соискателей. Голосование доступно на официальном