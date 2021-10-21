Нелегальную свалку в промышленной зоне областного центра потушили. Об этом «Вестям» сообщили в...

Нелегальную свалку в промышленной зоне областного центра потушили. Об этом «Вестям» сообщили в администрации Владимира.Напомним, дым на свалке в районе улицы Элеваторной был замечен в минувшие выходные. Об экологической катастрофе мы рассказали в эфире. На месте работали сотрудники МЧС и полиции. А также тяжелая техника - экскаватор и бульдозеры. Сейчас на территории продолжают проливать тлеющие отходы, завозят грунт и рекультивируют мусор. После завершения работ подъезды к свалке перекроют. По информации мэрии, еще в начале сентября правоохранители зафиксировали попытку нелегального завоза мусора большегрузом с номерами из другого региона. Материалы дела переданы в полицию. Виновные понесут наказание, предусмотренное законом.