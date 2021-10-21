Во Владимирской области, наконец, определено место для строительства первого государственного...

Во Владимирской области, наконец, определено место для строительства первого государственного приюта для безнадзорных животных. Насколько его расположение будет удобно для местных жителей? И что делать с агрессивными животными, которые заполняют приюты? Выясняла Мария Городская.Окрестности села Хотенское Суздальского района в двадцати минутах езды от Владимира - эту площадку отдают под долгожданный государственный приют для животных. Пока никакого адреса у него нет - только кадастровый номер. Рядом - фермерское хозяйство и старые постройки.Мария Городская, корреспондент:- Приют для безнадзорных животных будет занимать три гектара. Документы на территорию сейчас оформляют. Это единственный участок во Владимирской области, который подошёл для строительства. От жилых застроек расстояние составляет не менее ста пятидесяти метров - это производственная зона.Департамент ветеринарии обратился к администрации Суздальского района для того, чтобы внести изменения в правила землепользования и застройки села Новоалександрова и разместить на территории поселения новый объект.Александр Григорьев, замдиректора Департамента ветеринарии:- Стоимость приюта будет определяться проектом. Мы пока можем говорить только об общих оценочных суммах, которые мы анализируем с учётом практики в других субъектах Российской Федерации. То есть стоимость приюта в зависимости от мощности, варьирует от сорока до семидесяти миллионов рублей.В будущий приют будут привозить бездомных кошек и собак со всего региона. Отловом животных сейчас занимаются три компании из Московской, Ярославской и Владимирской областей. Они находят бродячих четвероногих, стерилизуют, чипируют и отпускают. Причем по каждому животному необходимо предоставить в департамент ветеринарии видеоотчёт. На отлов в этом году уже потратили около 15 миллионов рублей. Но что делать с животными, которых не назовёшь другом человека?"На улице Анфимова вообще невозможно пройти. Кидаются, кусаются. Около «Пятёрочки» на всех налетают".Это видео из Красной Горбатки, Селивановский район. Стая собак терроризирует поселок.Валентина Сокова, руководитель приюта "Валента", рассказывает, по нормам законодательства, на определение поведения собаки, находящейся на передержке, отводится 14 дней. Если по истечении 10 дней собака набросилась на человека - она будет делать это постоянно. Число четвероногих постояльцев в "Валенте" только растёт. Из 140 живущих здесь собак 35 опасны для человека. Усыплять бездомных псов запрещено. Поэтому одного нового приюта, по мнению Валентины Соковой, будет мало.Валентина Сокова, руководитель организации Центр животных "Валента":- Чем больше приютов, тем больше шансов меньше выпускать собак обратно. И пытаться их как-то устроить. Сейчас уже идёт тенденция брать не высокопородных дорогих животных, а именно дворняг.Проектно-сметная документация на новый приют будет готова до конца этого года. Торги на строительство назначены на следующий. Точных сроков пока нет. Но, по словам замдиректора Департамента ветеринарии, они приложат все усилия для того, чтобы первый полностью государственный приют для бездомных животных в регионе появился как можно скорее.Мария Городская, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".