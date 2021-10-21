В подарок сельской библиотеке. ГТРК Владимир поддержала акцию Союза журналистов Владимирской...

В подарок сельской библиотеке. ГТРК "Владимир" поддержала акцию Союза журналистов Владимирской области по сбору книг для читателей в глубинке. Подробнее - в нашем сюжете.Русская и зарубежная классика, книги по истории и краеведению, детская литература, детективы, приключения. Этими изданиями сотрудники ГТРК "Владимир" решили поделиться с читателями сельской библиотеки. Откликнувшись на призыв Союза журналистов Владимирской области. Идея принадлежит ветеранам владимирской прессы. Ревизию своих домашних собраний коллегам предложила провести руководитель Совета Светлана Биткина.Светлана Биткина, руководитель Совета ветеранов Союза журналистов Владимирской области:- Все журналисты и ветераны в том числе, они книгочеи. У каждого дома есть своя библиотека, поэтому решили поделиться частью своих накопленных книг с читателями библиотеки. В общем, скажу, что очень активно откликнулись наши коллеги.Книги в стенах ГТРК "Владимир" собирали около недели. Интересные издания приносили теле и радиожурналисты, редакторы, режиссёры. Ценный груз бережно перевязали, погрузили в машину "Вестей" и отправили в штаб-квартиру Союза журналистов Владимирской области. Проект Союза поддержали и ведущие общественники региона. В числе тех, кто привёз книги для сельской библиотеки - Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области:- Приятно принять участие в акции, проводимой Союзом журналистов, по сбору книг для сельских библиотек. Поэтому и мы со своим аппаратом проявили активность, собрали детскую литературу, с удовольствием её передаём для того, чтобы наши дети, наши подростки в сёлах и маленьких городах имели возможность читать качественную литературу.Самыми первыми книги передали председатель Совета ветеранов Союза журналистов Светлана Биткина, член правления Союза Светлана Леонтьева, журналист из Радужного Татьяна Тимоха. Они подобрали несколько десятков томов. Совет ветеранов Союза журналистов региона искренне благодарит всех, кто стал участником важной и полезной акции.- Вот уникальная книга, которую получат в подарок читатели, - "Улицы Владимира". Одна из книг, которую предоставило издательство "Калейдоскоп". Хочу отметить Владимира Самойлова, Елену Белую, Александра Плышевского, Льва Абрамкина- ещё раз подчёркиваю. Адольф Буреев. Спасибо ГТРК "Владимир"Организаторы акции замечают: "планшеты планшетами, но удовольствие от чтения настоящих, бумажных книг несоизмеримо больше, чем от их электронных версий". Важно, чтобы книги дарили радость.Мария Платанюк. Александр Чунаев. "Вести-Владимир".