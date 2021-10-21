Недостатки устранены.

Владимирская прокуратура пресекла нарушения пожарной безопасности в колонии в Мелехово.«В работе ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области выявлены многочисленные недостатки. В частности, в жилых помещениях для заключённых отсутствовали эвакуационные выходы. В отдельных случаях они не были оборудованы системами автоматической пожарной защиты, а также не укомплектованы средствами пожаротушения», - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Начальнику регионального ФСИН внесено представление. Нарушения устранены, а саму колонию оштрафовали на 200 тысяч рублей.