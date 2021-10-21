Владимирские медики трудятся на пределе своих возможностей.

Из-за коронавируса во Владимирской области может быть приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Об этом рассказала начальник отдела организации медпомощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.Она отметила, что медики работают с колоссальными нагрузками. За смену участковые терапевты принимают по 40-50 пациентов, а затем обслуживают вызовы на дом. На пределе трудятся и бригады скорой помощи. Во Владимире за сутки фиксируется порядка 100 вызовов к больным с признаками COVID-19, 80% из которых требуют госпитализации.«Наши возможности небезграничны, поэтому в случае ухудшения обстановки оказание медицинской помощи в плановой форме может быть приостановлено. Обращаюсь к жителям региона с просьбой проявить сознательность и своевременно обращаться к врачу, выполнять все рекомендации и не прерывать курс лечения. А тех, кто ещё не привился, прошу не затягивать и обязательно пройти иммунизацию», – подытожила официальный представитель Белого дома.